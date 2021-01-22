Прокуратура проверит обстоятельства возвращения самолета в Пулково

К ситуации с рейсом 6035, осуществлявший полет из Пулково в Москву, подключится транспортная прокуратура. Ведомство проверит соблюдение прав пассажиров.

«Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности полетов в связи с возвратом в аэропорт Пулково воздушного судна АО Авиакомпания «Россия», рейс 6035 сообщением Санкт-Петербург — Москва», — передается в сообщении ведомства.

Воздушное судно вылетело из Пулково в 18:07. Во время полета из-за технической неисправности борт вернулся в место отправления. В самолете находились 124 пассажира и 4 члена экипажа. По обновленной информации в 19:08 самолет приземлился.