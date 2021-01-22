На трассе Новая Ладога-Зуево иномарка вылетела в кювет

В пятницу, 22 января на участке трассы Новая Ладога-Зуево произошло серьезное ДТП. Водителю понадобилась госпитализация.

Информация о происшествии поступила от Аварийно-спасательной службы Ленобласти. Водитель автомобиля марки «Хендай» не справившись с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Сила столкновения была такой силы, что машину полностью деформировало.

На место ДТП экстренно выдвинулись спасатели ПСО Новой Ладоги. В ходе спасательных мероприятий они извлекли водителя и передали скорой помощи.

О текущем состоянии водителя пока ничего неизвестно. Судя по кадрам, автомобиль восстановить уже не удастся.