На трассе Новая Ладога-Зуево иномарка вылетела в кювет

В пятницу, 22 января на участке трассы Новая Ладога-Зуево произошло серьезное ДТП. Водителю понадобилась госпитализация.
Информация о происшествии поступила от Аварийно-спасательной службы Ленобласти. Водитель автомобиля марки «Хендай» не справившись с управлением, вылетел в кювет и врезался в дерево. Сила столкновения была такой силы, что машину полностью деформировало.
На место ДТП экстренно выдвинулись спасатели ПСО Новой Ладоги. В ходе спасательных мероприятий они извлекли водителя и передали скорой помощи.
О текущем состоянии водителя пока ничего неизвестно. Судя по кадрам, автомобиль восстановить уже не удастся.
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