30 января из-за ремонтных работ остановят движение поездов между Мгой и Посадниково

Направление обеспечат поездами по другим маршрутам, поэтому пассажиров просят учитывать это при планировании поездок.

Как сообщили в комитете по транспорту Ленобласти, в связи со строительно-монтажными работами 30 января (полностью) и 31 января (частично) будет отсутствовать железнодорожное сообщение на участке “Мга — Посадниково”.

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30 января сообщение «Мга – Кириши – Будогощь» обеспечат электропоездами, направленными по измененному маршруту: из Петербурга в Кириши и Будогощь поезда отправятся с Московского вокзала через станцию Торфяное, а обратно – до Ладожского вокзала и станции Обухово через станцию Пороги и станцию Торфяное соответственно.