«Поезда Победы» проедет по городам Ленобласти

Посмотреть экспозицию «Поезда победы» можно будет в Выборге, Луге, Гатчине, Волхове, Тихвине, Сосновом Бору.

Экспозиция «Поезда Победы» будет доступна посетителям с 10 до 19 часов. Расписание работы выставки в городах Ленобласти, а также запись на экскурсии доступна на сайте ПоездПобеды.рф.

Напомним, что в поезде 8 вагонов, каждый из которых ─ это отдельная инсталляция. Сопровождает экспозицию закадровый голос машинистки Лидии, участницы военных событий, в исполнении актрисы Екатерины Гусевой.