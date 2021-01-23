Температура будет колебаться в пределах от -2 до +3 градусов.

Воскресенье, 24 января, выдастся облачным для жителей Ленинградской области. Синоптики также обещают в этот день дождь и мокрый снег.

Тем не менее, холодов можно не опасаться — температура будет колебаться в пределах от -2…+3 градусов, южный и юго-восточный ветер поднимется до 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет незначительно понижаться.

В ряде районов возможны туман и гололед, поэтому синоптики призывают быть аккуратнее за рулем.