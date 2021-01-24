На пожаре в Озерках погибла 61-летняя женщина – эвакуированы 10 человек

Пожар охватил 64 квадратных метра базы отдыха «Окуневая», расположенной в поселке Озерки в Выборгском районе Ленинградской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 23 января в 06:41. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 08:03.

Из здания до прибытия пожарных эвакуировались 10 человек. При разборе конструкций в потушенном строении обнаружили обгоревшие останки человека. По предварительным данным, погибла 61-летняя жительница Красной Долины, работавшая помощницей повара.

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