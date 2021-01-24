Нерпа Крошик назначен на должность замдиректора по связям с общественностью

В паблике «Спасение тюленей 699-23-99» сообщают: тюлень Крошик, ставший любимцем жителей Санкт-Петербурга, провел рабочую встречу с депутатом Государственной думы Михаилом Романовым.

Михаил Романов прибыл в Центр сохранения и изучения морских млекопитающих в Репино в гости. Как раз в этот момент Крошик совершал прогулку.

Итогом встречи стала договоренность о том, что Михаил Романов будет помогать Центру в тех случаях, когда какие-то инстанции необоснованно и с нарушениями в процедурах отказывают в запросах.

Знакомство оказалось полезным и для Крошика. Его назначили заместителем директора по связям с общественностью Фонда друзей балтийской нерпы.

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