В Петербурге задержали 62-летнего директора, развратившего 14-летнего подростка в бане

По информации ivbg.ru, 21 января в полицию обратилась жительница Санкт-Петербурга. Ее 14-летний пасынок стал жертвой извращенца в бане.

По словам петербурженки, еще 23 декабря 62-летний мужчина совершил в отношении подростка развратные действия сексуального характера в «Казачьих банях». Полиция установила личность подозреваемого – им оказался директор производственно-логистического комплекса.

Мужчину задержали 22 января возле дома в Предпортовом проезде. Возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как муринцу прострелили плечо, когда он сел в машину к малознакомому мужчине.