Муринцу прострелили плечо, когда он сел в машину к малознакомому мужчине

По информации ivbg.ru, поздно вечером 21 января в больницу был доставлен 36-летний житель Мурино. Врачи диагностировали огнестрельное ранение плеча.

По словам пострадавшего, она сел в автомобиль Mercedes-Benz S 500 к малознакомому мужчине на Привокзальной площади. В районе ж/д станции Кавголово между мужчинами произошли ссора и драка.

В ходе драки малознакомый оппонент выстрелил в заявителя. Скорую вызывала супруга после телефонного звонка раненого мужа. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как лжесотрудницы пенсионного фонда украли 180 тысяч рублей у 82-летней жительницы деревни Оржицы.