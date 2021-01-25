Доля свободных коек под COVID-19 в Санкт-Петербурге достигла 33% — межведомственный совет

Доля свободных коек под COVID-19 и пневмонии в Санкт-Петербурге достигла 33%, говорится в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«В Санкт-Петербурге количество свободных коек достигло 4137 – это 33% от общего коечного фонда под COVID-19 и внебольничные пневмонии. Всего в городе развёрнуто 12 538 коек для больных коронавирусной инфекцией», — говорится в материалах.

Ранее сообщалось, что городским комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда. За эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это меньше, чем на предыдущей неделе.