Вопрос о сокращении числа коек для пациентов с COVID-19 могут рассмотреть в Санкт-Петербурге

Автор: Александр Селиванов
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Вопрос о сокращении количества коек для пациентов с коронавирусом планируют рассмотреть в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что за эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это меньше, чем на предыдущей неделе.

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24.01.2021 77
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