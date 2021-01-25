Вопрос о сокращении числа коек для пациентов с COVID-19 могут рассмотреть в Санкт-Петербурге

Вопрос о сокращении количества коек для пациентов с коронавирусом планируют рассмотреть в Санкт-Петербурге, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Ближайшая неделя покажет, можем ли мы говорить о тенденции к стиханию второй волны эпидемии или нет. Комитетом по здравоохранению в ближайшее время будет ставиться вопрос о сокращении инфекционного коечного фонда», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что за эту неделю в Санкт-Петербурге госпитализировано 3904 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. Это меньше, чем на предыдущей неделе.