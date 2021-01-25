Комитет ЖКХ Ленобласти разместил обновленную программу капремонта

Программа рассчитана до 2043 года и доступна для ознакомления на сайте областного Комитета ЖКХ

Как рассказали в ведомстве, в обновленную программу, которая доступна по ссылке, вошли новостройки, указаны новые сроки по домам, где капремонт перенесен на более раннее время, исключены дома, признанные аварийными: их будут сносить, а жителей — расселять.

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Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения. На новую программу 2019-2024 годов уже предусмотрено финансирование свыше 11 млрд рублей. Как рассказали в пресс-службе правительства Ленобласти, новая программа расселения аварийного жилья начнется в первую очередь с районов, администрация которых ведет активную работу в данном направлении.