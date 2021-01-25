Актера из «Улиц разбитых фонарей» подозревают в педофилии с 15-летним мальчиком

Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, на 62-летнего Никиту Струкова написал соответствующее заявление 15-летний мальчик.

Помимо съемок Никита Струков работал вожатым в областном детском лагере. Там он познакомился с подростком. По словам мальчика, сначала он общался с ним «как старший друг». Затем пригласил в гости на Канонерский остров и «стал трогать».

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Заявление подросток написал под влиянием родителей. По факту предполагаемых развратных действий возбуждено уголовное дело. Никита Струков находится под подпиской о невыезде.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, как подросток из Любани ушел из дома, испугавшись выговора родителей за неуспеваемость.