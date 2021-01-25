Арестован экс-полицейский, за взятки оказывавший покровительство интим-точкам в Петербурге

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга 22 января арестовал на два месяца 43-летнего Николая Дуба. Арестованному вменяют ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество в даче взятки в особо крупном размере).

Уголовное дело возбуждено 19 января. Николай Дуб задержан 21 января. Задержанный ранее был сотрудником полиции и работал в ЦОПАЗ ГУ МВД – отделе по надзору за соблюдением административного законодательства. Уволился в июле 2020 года.

По версии следствия, уволившись из полиции, Николай Дуб предложил некоторым бывшим коллегам за взятки оказывать покровительство организациям Петербурга, оказывающим интимные услуги. С каждой интим-точки он был готов предоставить полицейским в среднем по 15 тысяч рублей. Всего таких точек – около 100.

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В обмен на деньги полицейские должны были не беспокоить организации проверками. Сотрудники полиции в рамках оперативной работы брали деньги на скрытую камеру и записывали разговоры с Николаем. А затем задержали его.