Победителей и призеров WorldSkills и Абилимпикс поздравили в Ленобласти в День студентов

253 победителя из Ленобласти и их наставники получили за свои достижения премии от 40 до 250 тысяч рублей. В общей сложности на выплату премий направлено 19,1 млн рублей.

«Всех студентов среднего профессионального образования и вузов поздравляю с праздником. Хочу пожелать успехов в учебе, хорошего настроения, здоровья и, конечно, получения хорошей профессии, по которой потом можно будет трудоустроиться», — сказал глава Ленобласти Александр Дрозденко.

В этом году победителей и призеров конкурсов по профессиональному мастерству WorldSkills и профессиональному мастерству среди инвалидов Абилимпикс поздравили дистанционно. Виной всему COVID-19.

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Напомним, что заявка от Ленобласти на проведение в 2022 году на территории региона чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Europe уже одобрена. Также на территории области на базе «Учебно-методического центра» Ленобласти появится центр подготовки молодых профессионалов к WorldSkills.