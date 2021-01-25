Фото: автомобиль каршеринга застрял в канаве в Мурино – водитель просто ушел

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 25 января около 07:00 на Ручьевском проспекте в Мурино Всеволожского района Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль» съехал в ручей и застрял.

Дорога от Бугров в Мурино в этом месте перерыта. Есть только мост для пешеходов. Автомобиль не справился с канавой и застрял. Водитель просто оставил машину в таком состоянии – салон оказался пуст.