Фото: автомобиль каршеринга застрял в канаве в Мурино – водитель просто ушел

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 25 января около 07:00 на Ручьевском проспекте в Мурино Всеволожского района Volkswagen Polo сервиса «Делимобиль» съехал в ручей и застрял.
Дорога от Бугров в Мурино в этом месте перерыта. Есть только мост для пешеходов. Автомобиль не справился с канавой и застрял. Водитель просто оставил машину в таком состоянии – салон оказался пуст.
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25.01.2021 27