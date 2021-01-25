Строительство нового детского сада в 7-м микрорайоне идёт в 1,5 раза быстрее ожидаемого, как следует из отчетов.

В этом лично убедился глава города Михаил Воронков, посетивший стройплощадку 21 января. Здание уже достроено до второго этажа, залит фундамент, готовы стены и перекрытия первого этажа. Сейчас строители занимаются армированием и опалубкой второго этажа. Возведение коробки здания находится на финальном этапе.

— У города большая потребность в новом дошкольном учреждении. Объект на 240 мест позволит сократить имеющуюся очередь в детский сад. Заданный строителями темп дает перспективу на значительное сокращение срока работ. Таким образом, современное здание примет дошколят раньше 2023 года, заявленного в контракте, — отметил Михаил Воронков.