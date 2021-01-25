Человек, получивший вакцину от КОВИД, в будущем может стать обладателем крепкого и сильного иммунитета, рассказал врач-инфекционист Николай Малышев.

Николай Малышев предположил, что не стоит бояться «побочек» после прививки от КОВИД, несмотря на неприятные симптомы и ощущения, так как даже у них есть преимущества. Они могут послужить полезным стимулом к развитию крепкого иммунитета, пишет РИА Новости.

Но противопоказания к прививке всё-равно есть. «Спутник V» не рекомендован пациентам со злокачественными новообразованиями. Но с точки зрения защиты от всех возможных штаммов КОВИД, самой надежной считается «Спутник V», по сравнению с «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», как сообщают Невские новости.