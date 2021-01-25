В школах города Новокузнецк к наличию прививки от COVID-19 стали относиться очень строго.

Учителей школ в Новокузнецке предупредили о том, что они в обязательном порядке должны сделать прививку от коронавируса. В противном случае им грозит отстранение от работы — при ухудшении эпидемиологической обстановки. «Невские Новости» выяснили, грозит ли то же самое петербургским преподавателям.

Как выяснилось, в Северной столице ситуация с этим обстоит проще. В комитете по образованию уточнили, что никого не принуждают к вакцинации — это дело добровольное.