Фигурку матроса, найденную в Ленобласти, признали самым маленьким мемориалом защитникам Ленинграда

Металлическую фигурку матроса из музея Суворова включили в Реестр рекордов России как самый маленький мемориал защитникам Ленинграда.

Фигурку в 2013 году нашли поисковики отряда «Ингрия» на местах боев в урочище Гайтолово в Кировском районе Ленобласти. Личность погибшего красноармейца, взявшего в свой последний бой эту детскую игрушку, установить не удалось, никаких документов или предметов, позволявших сделать это, рядом обнаружено не было.

Вам будет интересно В Мшинском состоялось торжественное открытие мемориала «Книга памяти» В Лужском районе торжественно открыли мемориал «Книга памяти», об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил глава районной администрации Юрий Намлиев. На мемориале... 05.11.2020 457

В 2019 году фигурку матроса высотой в пять сантиметров передали в дар музею Суворова, в фондах которого хранится более 60 тысяч оловянных солдатиков.