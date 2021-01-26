Ударившего двоих полицейских на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге арестовали

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Николая Девятого, ударившего двоих представителей правоохранительных органов на несогласованном митинге 23 января, сообщили в объединённой пресс-службе судов.

«Девятый обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Срок ареста — 23.03.2021», — сообщили журналистам в объединённой пресс-службе.

Установлено, что 23 января Девятый на несогласованном митинге в Санкт-Петербурге в ответ на требование сотрудника ГИБДД соблюдать порядок ударил его кулаком в лицо, от чего полицейский упал на асфальт. Убегая с места происшествия, мужчина ударил еще одного сотрудника правоохранительных органов, после чего скрылся.

В пресс-службе судов уточнили, что Девятый вину признал, просил у суда домашний арест.

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