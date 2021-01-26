Оперштаб: за сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время — 3 174 561

За сутки в России выписаны 23 798 человек после COVID-19, за все время — 3 174 561, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 798 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 174 561», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 5572 человека, Санкт-Петербурге — 2422, Подмосковье — 1202.