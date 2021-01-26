Александр Дрозденко продлил практику общественных работ в Ленобласти

Прием заявок заявок на субсидии от работодателей региона для организации общественных работ уже начался.

Предложение о продлении практики общественных работ глава 47 региона выдвинул еще в ноябре 2020 года. Теперь же Центр занятости населения Ленобласти объявил о начале конкурсного отбора для работодателей, который продлиться до 20 февраля 2021 года.

Для того, чтобы принять участие в общественных работах, безработные и временно неработающие сотрудники предприятий, деятельность которых приостановлена, должны обратиться в удобный районный филиал Биржи труда. Оплата таких работ будет составлять 2 МРОТ. Сегодня один МРОТ равен 12800 рублей, с 1 апреля увеличится до 13000 рублей, с 1 сентября — 13315 рублей, с 1 декабря — 14250 рублей.

Часть заработной платы работодателям компенсирует правительство Ленобласти с помощью субсидий.

Подробная информация о конкурсе опубликована на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

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Напомним, что сегодня все филиалы центров занятости населения в Ленобласти ведут прием посетителей и оказывают весь перечень услуг: помощь в подаче заявления на портал «Работа в России», постановка на учёт, поиск подходящей работы, выдача справок и другие. Для посещения Центров занятости в «оранжевой» и «красной» зонах необходимо записаться по телефонам или с помощью электронной почты соответствующих районных филиалов, контакты размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленинградской области.

Важная информация, контакты, образцы документов размещены на сайте комитета по труду и занятости населения Ленобласти и в соцсетях Биржи труда. Для консультации граждан организована круглосуточная «горячая линия» Биржи труда 8 (800) 350-47-47. Также телефоны горячей линии есть во всех районных филиалах биржи.