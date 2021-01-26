Большинство россиян готовые пожертвовать своими правами ради победы над COVID-19

Большинство россиян — 54% — готовы жертвовать собственными правами ради победы над COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Ромир» совместно с Gallup International.

Причем 15% россиян полностью поддерживают такие жертвы. Против ограничения прав выступают 39% опрошенных.

При этом в Gallup International отметили, что россияне с меньшей охотой говорят о готовности жертвовать своими правами ради победы над COVID-19, чем жители стран Запада. В Западной Европе о готовности заявили 75%, в США — 65%. Меньше всего ограничивать себя в правах готовы жители Японии — 47%, Мексики — 41% и Палестины — 40%.