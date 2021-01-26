Фото: Соловьев назвал «отталкиванием» удар полицейского ногой в живот женщине в Петербурге

Телеведущий Владимир Соловьев в программе «Полный контакт» заявил, что сотрудник полиции, ударивший ногой в живот Маргариту Юдину на несогласованной акции протеста в Петербурге, на самом деле ее не бил.

По мнению Владимира Соловьева, Маргариту Юдину не ударили, а «оттолкнули ногой, упираясь в живот».

«К этой гражданочке и к оператору, который снимал, все больше и больше вопросов, так же как и к тем, которые позволяют себе всякое», – высказал свое мнение Владимир Соловьев

Запись этого эфира можно просмотреть на YouTube.

Редакция ivbg.ru напоминает: 54-летняя жительница Луги Маргарита Юдина 23 января оказалась в реанимации из-за применения грубой силы со стороны полицейского. После широкой огласки в социальных сетях полицейский, нанесший удар, признал вину и пришел просить прощения у женщины.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Маргарита Юдина, которая попала в реанимацию в результате удара полицейского в область живота, а позже простившая обидчика, пожалела о своем решении. По словам женщины, к извинениям подключилось начальство полицейского. Для этого ее перевели из реанимации в палату специально, чтобы один из начальников смог к ней прийти.