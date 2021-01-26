Общие затраты на борьбу с пандемией в Санкт-Петербурге в 2020 г превысили 110 млрд рублей – Александр Беглов

Затраты бюджетов всех уровней на борьбу с пандемией в Санкт-Петербурге в 2020 году составили более 110 миллиардов рублей, в том числе прямая поддержка из федерального бюджета – 54 миллиарда рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

«В общей сложности на борьбу с пандемией в 2020 году из бюджетов всех уровней было направлено более 110 миллиардов рублей… Прямая поддержка из федерального бюджета составила 54 миллиарда рублей. Это рекордная цифра за последние годы», — сказал Беглов на онлайн-заседании городского правительства.

Как уточнил глава комитета финансов Санкт-Петербурга Алексей Корабельников, объем финансовой помощи Санкт-Петербургу за счёт федерального центра стал рекордным за последние 15 лет.