Объем поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге на фоне COVID в 2020 году превысил 21 млрд рублей – власти

Общий объем прямой и косвенной поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге на фоне пандемии коронавируса в 2020 году превысил 21 миллиард рублей, сообщил председатель городского комитета финансов Алексей Корабельников.

«Реализация в 2020 году… всех в совокупности мер поддержки бизнеса, по нашим оценкам, обошлась городскому бюджету в 21,3 миллиарда рублей», — сказал он на заседании городского правительства в онлайн-режиме.

При этом, по словам Корабельникова, доля косвенной поддержки, включая налоговые льготы, составила около 36%.

Как напомнил глава городского финансового ведомства, в 2020 году власти Санкт-Петербурга приняли три пакета мер поддержки бизнеса на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации и сопутствующих ограничительных мер. По словам Корабельникова, реализация этих мер поддержки в период 2020-2022 годов приведёт к выпадающим доходам бюджета в размере около 34 миллиардов рублей.

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