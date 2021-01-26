Дорожники Ленобласти приступили к расширению дорожной границы Янино и Петербурга с двух до четырех полос.

Дорожники уже приступили к переустройству инженерных сетей и прорабатывают трассировку полуторакилометровой временной дороги. Параллельно решается вопрос с освобождением земельных участков, попадающих в створ стройки: муниципальные земли уже переданы подрядчику, по ряду частных участков достигнуто соглашение о выкупе.

Заказчиком реконструкции участка магистрали от Янино до Суоранды выступает «Ленавтодор», контрактные сроки выполнения работ — конец лета 2024 года.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» по заказу ГКУ «Ленавтодор» завершается разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленобласти (ПКРТИ). ПКРТИ определит приоритеты развития дорог и общественного транспорта в 47 регионе на ближайшие 15 лет. Отметим, что в формировании ПКРТИ участвовали жители Ленобласти, именно от них поступило 553 обращений, большая часть из которых пришла из Мурино, Кудрово и Бугров. В сентябре специалисты открыли для всех желающих ознакомительный доступ к цифровой карте транспортной системы и принимали заявки.

Напомним, для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».