Сочинения ленинградских школьников ждут на конкурсе

Школьников из Ленобласти приглашают принять участие во всероссийском конкурсе сочинений.

Региональный этап конкурса «Без срока давности» продлится до 15 марта. Ребятам необходимо написать сочинение на одну из предложенных тем о сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Федеральный этап конкурса начнется 16 марта и продлится до 15 апреля 2021 года. На федеральный этап принимается по одному лучшему конкурсному сочинению от учеников 5–7-х классов, 8–9-х классов и обучающиеся до 18 лет включительно. Абсолютными победителями станут три финалиста федерального этапа, набравшие максимальное количество баллов. По итогам конкурса будет издан сборник сочинений призеров и победителей.

Отметим, что конкурсное сочинение представляется участником Конкурса в прозе в жанре рассказа, письма, сказки, дневника, очерка, репортажа, интервью, эссе, заочной экскурсии, рецензии. Поэтические тексты конкурсных сочинений не рассматриваются.

Подробности о правилах участия в конкурсе доступны на официальном сайте.