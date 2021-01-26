После митингов в Петербурге может смениться глава Центра «Э»

В Центре по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу (также известен как Центр «Э») может смениться начальник.

Как сообщает 47news.ru, место 36-летнего полковника Вячеслава Шамко может занять подполковник Алексей Шабанов. Решение было озвучено 26 января в ходе видеоконференции руководителей подразделений.

Новый потенциальный начальник Алексей Шабанов ранее руководил полицией Фрунзенского района Санкт-Петербурга. На данный момент на сайте городского ГУ МВД руководителем ведомства значится Вячеслав Шамко.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что телеведущий Владимир Соловьев назвал «отталкиванием» удар полицейского ногой в живот женщине в Санкт-Петербурге.