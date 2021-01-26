Каждый пятый бизнес закрылся в России в 2020 году

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Федеральную налоговую службу. В 2020 году деятельность прекратило 1,54 млн юридических лиц, индивидуальных предпринимателей (ИП) и фермерских хозяйств.

Это около пятой часть действующих бизнесов в России. И это на 36% больше, чем в 2019 году.

С учетом упраздненных юридических лиц на фоне пандемии COVID-19 и связанных с ним экономических потрясений в 2020 году с российского рынка ушло более 1,5 млн бизнесов. Это рекорд с 2014 года, когда прекратили работу 1,7 млн бизнесов.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что оборот розничной торговли вырос в Ленобласти несмотря на коронавирус.