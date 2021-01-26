Оборот розничной торговли вырос в Ленобласти несмотря на коронавирус

По данным Петростата, оборот розничной торговли в Ленобласти за 2020 год по сравнению с предыдущим годом составил 106,5%.

Продажи пищевых продуктов выросли на 7,2%, непродовольственных товаров – на 5,9%. Как рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светланы Нерушай, на увеличение оборота розничной торговли повлияло несколько факторов, в том числе сбалансированные ограничительные меры по отношению к объектам торговли и снятие многих ограничений еще в середине мая.

«Мы ощутили высокий покупательский спрос от жителей Петербурга, выезжающих в область в период введения нерабочих дней. Также были и пиковые спросы на ряд товаров, которые наши торговые сети и магазины выдержали, обеспечив на полках всю необходимую продукцию», – прокомментировала Светлана Нерушай.

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Напомним, что ранее Петростат опубликовал статистику зарплат в Ленобласти, так самые высокие зарплаты зафиксированы в Сосновом Бору — 73 366 рублей, чуть меньше в Ломоносовском районе — 73 354 рубля. Меньше всего получают в Подпорожском районе — 40 932 рубля.

Самыми высокооплачиваемыми работниками оказались сотрудники в сфере водного транспорта. Их средняя зарплата в Ленобласти, по официальным данным, составляет 93 614 рубля. Далее идут сотрудники в сфере производства электроники — 74 353 рубля и в химическом производстве — 71 547 рублей. Меньше всего получают почтальоны и курьеры — 25 750 рублей, а также в сфере производства одежды — 24 649 рублей.