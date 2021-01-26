Больница опровергла слухи об очередной госпитализации избитой на митинге женщины

Во вторник, 26 января юристы Маргариты Юдиной, которую ударил в живот полицейский на митинге 23 января, сообщили, что их подзащитную снова госпитализировали. В НИИ Джанелидзе, где ранее лежала женщина, опровергли данную информацию.

Информация стала доступна изданию «Невские новости«. Корреспонденты издания связались с руководством медицинского учреждения, чтобы выяснить правдивость сообщений об ухудшении состояния Маргариты Юдиной. В НИИ скорой помощи им. Джанелидзе заявления юристов не подтвердили.

«Мы не знаем о состоянии Маргариты Юдиной. Она не может себя хуже чувствовать, это все провокация. Она выписана, уже давно дома», — заявил директор учреждения журналистам портала

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Также данной информации удивились и в Комитете здравоохранения. Они сообщили, что ничего не знают о новой госпитализации пострадавшей на митинге.