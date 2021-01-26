Во Всеволожском районе 400 домов остались без света и тепла на 12 часов

В коттеджном поселке «Рыжики» во Всеволожском районе произошла крупная авария на местной электростанции. Порядка четырех сотен семей 12 часов мерзли без электричества и теплоэнергии.

Как стало известно, подача коммуникаций прекратилась еще утром. В аварийной службе сообщили, что время ремонта электросетей не регламентируется и может занять продолжительное время.

«Света нет ни у нас, ни у соседей, ни освещения уличного. Но проблема в том, что вместе с электричеством пропало отопление. У меня дом, например, отапливается электрическим котлом, температура плюс 16. Дети уже сидят в одеялах. На улице вроде плюс, был бы минус, все бы уже стояли на ушах», — так описал ситуацю местный житель.

В пресс-службе ПАО «Ленэнерго» корреспондентам 47.news рассказали, что аварийная бригада уже устранила проблему. Однако на участке в ближайшее время будут проводиться работы по укреплению электросетей, чтобы повысить надежность электроснабжения.