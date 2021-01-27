В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 27 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 41,79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00;
- км 59-57 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-2 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 117, км 138 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 10 ТрР ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00;
- км 40-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
А-181 «Магистральная»:
- км 95-112 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 37-38 (н/х), ограничение скорости движения на Псков с 08:00 до 17:00.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00.
Напомним, что 31 января в связи с проведением марафона «Дорога жизни» будет перекрыта автодорога «Магистральная» во Всеволожском районе Ленобласти.