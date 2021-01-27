Участок трассы «Нарва» в Ломоносовском районе расширен до четырех полос

Дорожники расширили с двух до четырех полос участок автодороги А-180 «Нарва» в Ломоносовском районе Ленобласти.

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы выполнили на участке автодороги с 45-го по 53-й км. Это позволило вывести оживленную федеральную трассу за пределы деревни Витино. Кроме того, смонтированы три подземных перехода, в Глухово и Витино построены пешеходные дорожки, а также установлены павильоны на трех автобусных остановках.

Отметим, что работы проведены в рамках реконструкции А-180 на участке с 31-го по 54-й километр. Завершение проекта запланировано на следующий 2022 год.

Ранее мы сообщили, что дорожники Ленобласти приступили к расширению дорожной границы Янино и Петербурга с двух до четырех полос.