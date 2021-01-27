Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении легковушек под Псковом

Девять человек пострадали и один погиб при лобовом столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Как отмечает ведомство, ДТП с участием Ford и Mercedes произошло на 325-м километре федеральной автодороги Санкт-Петербург – Невель, в районе деревни Кротова Гора в Островском районе. По предварительной информации, произошло лобовое столкновение.

«В Mercedes пострадали 8 человек: водитель и 7 пассажиров, один пассажир Mercedes погиб… Пострадал водитель Ford», — говорится в сообщении.

Оба автомобиля зарегистрированы в Псковской области.

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Сейчас на месте ДТП работают следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства аварии уточняются.