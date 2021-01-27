В Коммунарах подросток лишился глаза во время игры с другом в школе-интернате

Автор: Гузель Галимова
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Инцидент произошел еще 17 января на территории школы-интерната в Коммунарах Гатчинского района. 

13-летний воспитанник во время игры случайно ударил пряжкой ремня своего 14-летнего приятеля. Удар пришелся прямо в глаз. С тяжелым проникающим ранением подростка доставили в больницу. Врачам пришлось удалить глаз. Проводится проверка.

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