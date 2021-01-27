В Коммунарах подросток лишился глаза во время игры с другом в школе-интернате

Инцидент произошел еще 17 января на территории школы-интерната в Коммунарах Гатчинского района.

13-летний воспитанник во время игры случайно ударил пряжкой ремня своего 14-летнего приятеля. Удар пришелся прямо в глаз. С тяжелым проникающим ранением подростка доставили в больницу. Врачам пришлось удалить глаз. Проводится проверка.