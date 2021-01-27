Состояние пострадавшей на акции в Санкт-Петербурге женщины остается плохим – адвокат

Состояние пострадавшей на несогласованной акции в Санкт-Петербурге жительницы города Луги, которая была повторно госпитализирована, остаётся плохим, сообщила адвокат правозащитного объединения «Команда 29» Валерия Ветошкина.

Ранее сообщалось, что полиция и прокуратура проводят проверку в связи с видео в соцсетях, на котором запечатлено происшествие с участием женщины и сотрудника правоохранительных органов на площади Восстания в Санкт-Петербурге, где в субботу проходила несогласованная акция. Женщина, получившая травму при падении на землю, находилась в реанимационном отделении в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, в воскресенье ее выписали. Но во вторник юристы «Команды 29», которые решили представлять ее интересы, обратили внимание на ухудшение состояния женщины и вызвали скорую помощь, после чего было принято решение о повторной госпитализации.

«Пока ее состояние такое же плохое, как и вчера», — сказала Ветошкина.

По словам адвоката, больницу, куда госпитализировали женщину, правозащитники решили не афишировать «из соображений безопасности». Ветошкина также сообщила, что сейчас идёт процесс подготовки заявления в СК о превышении должностных полномочий сотрудником полиции в связи с инцидентом, произошедшим на акции 23 января.

В комитете здравоохранения Санкт-Петербурга на вопрос РИА «Новости» о повторной госпитализации пострадавшей на митинге не ответили, сославшись на врачебную тайну.

Ранее пострадавшую посещал начальник управления организации охраны общественного порядка ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковник полиции Сергей Музыка. От имени ГУМВД он принёс извинения женщине и подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми. Представитель полиции пообещал разобраться в ситуации и при необходимости оказать помощь.

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Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности, как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно ГП потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают «определённые провокаторы», действия которых «хорошо понятны».