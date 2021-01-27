Уголовное дело по факту отравления ребёнка метадоном возбуждено в Ленобласти

Уголовное дело по факту отравления ребёнка метадоном возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.
В понедельник 25 января в 10.40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжёлом состоянии госпитализирована годовалая девочка. Проводится проверка.
Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда там никого не было. Затем ребёнок почувствовал себя плохо, и мать девочки вызвала бригаду скорой помощи.
По данным пресс-службы, в настоящее время угрозы жизни девочки нет. По подозрению в совершении этого преступления задержан 23-летний дядя девочки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.