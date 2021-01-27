Уголовное дело по факту отравления ребёнка метадоном возбуждено в Ленобласти

Уголовное дело по факту отравления ребёнка метадоном возбуждено в Ленинградской области, сообщает пресс-служба областного управления СК.

В понедельник 25 января в 10.40 в полицию Тосненского района поступила информация, что с отравлением наркотическим средством «метадон» в тяжёлом состоянии госпитализирована годовалая девочка. Проводится проверка.

Как уточнили в пресс-службе регионального управления СК России, девочка зашла в комнату к своему наркозависимому дяде, когда там никого не было. Затем ребёнок почувствовал себя плохо, и мать девочки вызвала бригаду скорой помощи.

«Возбуждено уголовное дело по факту отравления малолетнего ребёнка наркотическим веществом по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК России «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», — сказано в сообщении.

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По данным пресс-службы, в настоящее время угрозы жизни девочки нет. По подозрению в совершении этого преступления задержан 23-летний дядя девочки. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.