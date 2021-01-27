Завод Nissan в Санкт-Петербурге выпустил 450-тысячный автомобиль с момента начала работы предприятия, сообщает компания.

«Сегодня с конвейера завода Nissan в Санкт-Петербурге сошёл 450-тысячный автомобиль. Юбилейной моделью стал новый Nissan X-Trail ярко-оранжевого цвета», — говорится в сообщении.

Среди всех выпущенных на заводе автомобилей 53% приходится на Nissan X-Trail, 26% — на Qashqai и 8% — на Muranо.

В прошлом году на заводе Nissan в Петербурге было собрано 38 350 автомобилей.

«В 2020 году мы работали в совершенно новых условиях. Мы смогли адаптироваться к огромным изменениям — от полного локдауна и остановки производства весной до всплеска активности на рынке и вывода осенью завода на максимальную скорость производства», — отметил генеральный директор завода Nissan Игорь Бойцов, слова которого приводятся в сообщении.

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Завод Nissan в Петербурге («Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус») начал работу в июне 2009 года. В настоящее время завод выпускает три модели: Qashqai, X-Trail, Murano.