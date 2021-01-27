Актёр Михаил Ефремов, осуждённый на восемь лет заключения за смертельное ДТП в Москве, уже освоился в Белгородской колонии и говорит, что жить там «можно и, может, даже нужно».
Михаил Ефремов отбывает срок в исправительной колонии под Белгородом. Актера осудили на 7,5 лет лишения свободы за смертельное ДТП, которое он устроил в центре Москвы 8 июня 2020 года. Журналисты издания «СтарХит» отправились в колонию, чтобы узнать, в каких условиях живет осужденный артист, чем заняты его дни и какие отношения сложились у Михаила с сотрудниками ФСИН и другими заключенными.
Большую часть времени осужденные работают — пекари, швеи, токари, электромонтеры. Бездельничать Ефремову не понравилось, ведь «так дни быстрее проходят». Единственная жалоба актера была на режим дня. Он признается, что ему непривычны такие ранние подъемы.
Почти каждый день Ефремов созванивается с женой и переписывается с друзьями. Близкие не забывают актера, присылают ему посылки, пишут письма, однако свидания пока невозможны, ввиду пандемии.