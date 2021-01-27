Спроса на жилье в Ленобласти превышает предложение

Как следствие в Ленобласти выросли цены на недвижимость. Но регион готовится к большим строительным проектам.

«В этом году стартуют и набирают обороты несколько крупных проектов, которые смогут в перспективе выровнять кривые «спрос-предложение» и сделать жилье более доступным», — сказал зампредседателя правительства Ленобласти Михаил Москвин.

Самый крупный проект в Ленобласти — это проект застройки бывшего аэродрома «Ржевка» компанией ЛСР. До 2031 года застройщик планирует возвести там около 1 млн кв.м. жилья, четыре школы, девять детских садов, поликлинику и станцию скорой помощи.

Второй по площади проект — это ГК ЦДС в Новосаратовке: на участке 97 га будет построено 42 жилых дома площадью около 900 тыс. м. кв.

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Ленобласть стала лидером по вводу жилья в 2018 году. Так, согласно результатам рейтинга, на одного человека приходится 1,442 квадратного метра. Глава 47 региона также отметил, что Ленобласть находится в лидерах по сдаче жилья в России: на четвертом месте после Москвы, МО и Санкт-Петербурга. В 2019 году регион также выполнил поставленную перед ним задачу правительством России по вводу жилья.