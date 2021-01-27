Дрозденко: Заречный парк стал красивее, жители чаще сюда приходят

В ходе своей рабочей поездке в Лугу глава Ленобласти осмотрел благоустройство главного городского парка

«Парк стал красивее, жители чаще сюда приходят. Рад, что вписали благоустройство в местный ландшафт и сохранили природу, сосны — тут летом и землянику собирают, и чернику!», — поделился своими впечатлениями Александр Юрьевич.

Все в главном городском парке благоустроили шесть функциональных территорий, сделав главный акцент на бережном отношение к природе. В парке появились зона для подростков — скейтпарк, веревочный парк, каток и горки, зона семейного отдыха и зона тихого отдыха — система прогулочных тропинок в лесной части парка.

Напомним, что Заречный парк – одно из любимых мест культурно-массового отдыха жителей Лужского городского поселения. Традиционно здесь проходили городские народные гуляния, концертные и игровые программы для различных возрастных групп населения, посвященные общероссийским праздникам. Общая площадь территории парка составляет около 4 га.

Проект реализован благодаря победе Луги во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2019 году проект реконструкции Заречного парка стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений. Луга получила грант в размере 75 млн рублей, плюс финансовую поддержку из бюджета Ленобласти — 30 млн рублей, и еще 3 млн — из внебюджетных источников.