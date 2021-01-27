Преподавателю СПбГЭУ Владимиру Матвееву предстоит пройти заседание этической комиссии из-за его высказываний о холокосте.

На следующей неделе в СПбГЭУ запланировано заседание этической комиссии. Участники планируют оценить поведение профессора, дать оценку его высказываниям и выслушать мнение обеих сторон. В университет поступает большое количество писем от возмущенной общественности, в связи с чем было решено организовать комиссию. Ранее жалоб на профессора с 30-летним стажем не поступало. Также пресс служба вуза отметила, что мнение профессора Матвеева по Холокосту ни в коем случае не совпадает с позицией СПбГЭУ.

Напоминаем, что ранее о своем намерении уволить профессора Владимира Матвеева из-за его антисемитских высказываний, сообщало руководство института РАНХиГС.