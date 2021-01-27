Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области во втором и третьем чтении приняли внесенный главой региона областной закон о регулировании вопросов в сфере обращения с отходами.

Закон, разработанный по инициативе губернатора Ленинградской области, содержит требования по централизованному контролю за перемещением отходов, кратное увеличение штрафов за незаконную транспортировку мусора, а также устанавливает запрет захоронения неутилизированных отходов на полигонах области к 2023 году.

В ходе доработки закона был внесён ряд замечаний. Субъекты, причинившие вред окружающей среде, добавлены в список лиц, обязанных ликвидировать места несанкционированного размещения отходов. Были ужесточены требования к использованию техногрунта при рекультивации объектов. Стало известно, что закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.