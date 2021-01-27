У медуниверситета машина скорой помощи перевернулась на бок после столкновения с «Логаном»

ДТП с участием машины скорой помощи произошло вечером 27 января на пересечении Большого Сампсониевского и Кантемировской. Известно, что в скорой находились фельдшеры и пациент.

Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург Фото: ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург

Информация об аварии появилась в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. Как сообщил очевидец ДТП, перекрёсток не поделили машина скорой помощи и «Рено Логан». Столкновение было такой силы, что скорая перевернулась на бок, а кузов «Логана» стал похож на груду металла.

Информация о пострадавших и о том, кто виноват уточняется.