В Кировском районе третьи сутки ищут пропавшего пожилого рыбака

Спасатели и полиция Кировского района Ленобласти третьи сутки ищут 82-летнего жителя дачного массива «Восход».

Пенсионер 26 января ушел на рыбалку на Новоладожский канал и с тех пор не возвращался. Родственники описали его как сероглазого мужчину ростом ниже среднего, на левой руке набито мужское имя. Одет он был в зимнюю куртку, болоньевые штаны и сапоги-дутики. На берегу был обнаружен берет, сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Напомним, что выход на лед запрещен на всех водных объектах Ленобласти. За нарушение грозит штраф от полутора до пяти тысяч рублей.