Выброс сероводорода в Киришах и 219 новых случаев COVID-19: главное в Ленобласти за 30 января

Для тех, кто все пропустил, редакция ivbg.ru собрала самое главное, что произошло в Ленобласти и Петербурге за прошедший день – 30 января.

Коронавирус в Ленобласти

В Ленобласти за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 219 человек. Общее число заболевших — 30 484, выздоровели — 26 945. Более подробный список населенных пунктов, где обнаружили новых зараженных, по ссылке.

Выброс сероводорода в промзоне Киришей

Инцидент произошел на предприятии «Хэлп-Ойл», занимающемся поставкой нефтепродуктов и производством битумов. Предварительно, выброс мог произойти из-за технологического сбоя на заводе. В результате происшествия погиб молодой человек 1996 года рождения, второй пострадавший 1993 года рождения находится в стабильном состоянии.

Учитель из Гатчины в топ-15 претендентов на звание «Учителя года»

Учитель истории и обществознания в Гатчинской гимназии имени К. Д. Ушинского Иван Хеорхе вошел в топ-15 Всероссийского конкурса «Учитель года». Имя абсолютного победителя объявят 2 февраля.

“Прямая линия” с Александром Дрозденко

Александр Дрозденко 1 февраля в течение часа, с 16.00 до 17.00, будет отвечать на вопросы жителей Ленобласти. Для ответов также приглашены главы районных администраций и профильных комитетов.

В Петербурге отменили ряд коронавирусных ограничений

С сегодняшнего дня, 30 января, в Петербурге все заведения общепита, в том числе в торговых центрах, возвращается к круглосуточному режиму работы. В торговых центрах вновь заработали музеи, театры, выставки и ледовые катки. Открылись океанариумы, зоопарки и аквапарки. Но ряд ограничений продлили до 15 мая.

Ленобласть планирует внедрить московскую карту «Тройка»

Проект хотят реализовать уже в этом году. Власти Ленобласти хотят, чтобы жители расплачивались карточками, а не наличными средствами. Благодаря этому местные смогут экономить на проезде, а также копить бонусные баллы, которые можно будет потратить у партнеров программы.