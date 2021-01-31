Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге превысила 39% — власти

Доля свободных коек для пациентов с COVID-19 в Санкт-Петербурге возросла до 39,4%, сообщается в материалах межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

«Количество свободных коек увеличилось до 4944 – это 39,4% от общего коечного фонда под COVID-19 и пневмонии. Всего в Санкт-Петербурге развёрнуто 12 538 коек для приёма больных с коронавирусной инфекцией», — говорится в материалах.

Отмечается, что в Санкт-Петербурге снизились по сравнению с прошлой субботой регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях и суточное количество госпитализированных пациентов с коронавирусом и пневмониями.

«С учётом положительной динамики индикаторов эпидемического процесса правительством города принято решение об отмене некоторых ограничений. Но для закрепления достигнутого эффекта и дальнейшего снижения распространения инфекции все жители по-прежнему должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Для профилактики новых вспышек этой инфекции петербуржцы должны принять активное участие в вакцинации против COVID-19», — отмечается в материалах.